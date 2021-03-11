В Сербии обозначили сроки начала производства вакцины "Спутник V"

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Сербии стартует до 20 мая этого года. Об этом сообщил министр инноваций и технологического развития республики, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с РФ Ненад Попович.

"Производство российской вакцины "Спутник V" в институте вирусологии Торлак начнётся до 20 мая текущего года", — передаёт слова Поповича его пресс-служба.

Как указал министр после встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в Москве, стороны уже утвердили дорожную карту производства вакцины, которую было поручено разработать на встрече президента Сербии Александра Вучича с вице-премьером РФ Юрием Борисовым 15 февраля. "До конца марта будет подписан договор с российскими партнёрами о передаче технологии", — сказал Попович.

Также сообщается, что до 16 апреля в Сербию поступит субстанция вакцины в небольших объёмах, после чего будет выпущена пробная партия. Далее, после проверки качества этой партии в России, стартует производство крупных объёмов препарата. Это произойдёт до 20 мая.

"Это исторический момент для Сербии. При помощи наших русских братьев мы обновляем наш суверенитет в производстве вакцин, в чём наша страна когда-то была одним из лидеров в Европе", — заключил Ненад Попович.

Ранее Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Главы двух государств обсудили проблемы, связанные с противодействием пандемии коронавируса, а также поговорили о расширении сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию препарата "Спутник V".

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