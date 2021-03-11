Яркая победа: в Петербурге врачи спасли пациента с ковидом, сердце которого за ночь останавливалось 10 раз

В больницу святого Георгия в Санкт-Петербурге поступил 30-летний Антон Димов с диагнозом "коронавирус и тромбоэмболия лёгочной артерии" (ТЭЛА), однако уже в первую ночь он чуть не лишился жизни. Врачам пришлось более десяти раз восстанавливать работу сердца пациента, сообщается на сайте лечебного учреждения.

Отмечается, что мужчина имеет генетическую предрасположенность к тромбообразованию. При госпитализации его сразу направили в реанимацию, где у него и произошла остановка кровообращения.

"Реанимационные мероприятия, проводимые дежурной бригадой, были успешны, но в течение последующих 12 часов сердце пациента останавливалось ещё более десяти раз", — говорится в записи.

Врачам каждый раз удавалось восстановить эффективную сердечную деятельность, больному выполнили спасительный системный тромболизис.

"Я помылся под горячим душем — и тут всё началось. Появилась одышка, я не мог дышать нормально. Решил, что это пройдёт, и лежал ждал. Дождался до того, что у меня посинели губы, побелели ноги, всё похолодело", — рассказал сам пациент.

Он уточнил, что помнит приезд скорой и как его увезли в больницу, однако следующие события не остались в памяти молодого человека.

По словам врачей-реаниматологов, столько раз им пришлось проводить реанимационные мероприятия впервые. Они считают пациента одной из самых ярких побед коронавирусного года. Сейчас Антона уже выписали из больницы.

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