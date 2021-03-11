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Категорий: 18

"Редактировать не будем": Лидер белорусской группы пригрозил отказом от выступления на Евровидении

Коллектив должен изменить песню или вовсе представить новый трек.

11 марта 2021, 16:55
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMM6onYB-ha/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eurovision_belarus_official</a></p>

Фото © Instagram / eurovision_belarus_official

Лидер белорусской группы "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков заявил, что не собирается редактировать тест песни для Евровидения даже под угрозой дисквалификации.

"Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом всё закончится", — приводит его слова РИА "Новости".

Он уточнил, что может сам отказаться от участия в конкурсе, однако заметил, что решение будет принимать Белтелерадиокомпания.

"Плясать под дудочку" не научат: провокационную песню Белоруссии не допустили к участию в Евровидении

"Плясать под дудочку" не научат: провокационную песню Белоруссии не допустили к участию в Евровидении

Напомним, для участия в Евровидении 2021 года от Белоруссии была выбрана группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta), решившая исполнить песню "Я научу тебя". Текст композиции достаточно провокационный и неоднозначный. В первом куплете исполнители призывают смотреть вперёд и забыть, что было, а также "срывать покровы, лезть без мыла". Кроме того, звучит мысль о том, что "без прошлого всё будет просто", нужно только слушать определённого человека. Сам песенный конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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