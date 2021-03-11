"Редактировать не будем": Лидер белорусской группы пригрозил отказом от выступления на Евровидении

"Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом всё закончится", — приводит его слова РИА "Новости" .

Напомним, для участия в Евровидении 2021 года от Белоруссии была выбрана группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta), решившая исполнить песню "Я научу тебя". Текст композиции достаточно провокационный и неоднозначный. В первом куплете исполнители призывают смотреть вперёд и забыть, что было, а также "срывать покровы, лезть без мыла". Кроме того, звучит мысль о том, что "без прошлого всё будет просто", нужно только слушать определённого человека. Сам песенный конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.