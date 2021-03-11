"Редактировать не будем": Лидер белорусской группы пригрозил отказом от выступления на Евровидении
Коллектив должен изменить песню или вовсе представить новый трек.
Фото © Instagram / eurovision_belarus_official
Лидер белорусской группы "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков заявил, что не собирается редактировать тест песни для Евровидения даже под угрозой дисквалификации.
"Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом всё закончится", — приводит его слова РИА "Новости".
Он уточнил, что может сам отказаться от участия в конкурсе, однако заметил, что решение будет принимать Белтелерадиокомпания.
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Напомним, для участия в Евровидении 2021 года от Белоруссии была выбрана группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta), решившая исполнить песню "Я научу тебя". Текст композиции достаточно провокационный и неоднозначный. В первом куплете исполнители призывают смотреть вперёд и забыть, что было, а также "срывать покровы, лезть без мыла". Кроме того, звучит мысль о том, что "без прошлого всё будет просто", нужно только слушать определённого человека. Сам песенный конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.
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