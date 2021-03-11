Крупный пожар тушат на территории мужского монастыря в Нижегородской области. Среди версий — поджог
Горит кровля над кузницей и конюшней. Информация о пострадавших выясняется.
Крупный пожар на территории мужского монастыря в Нижегородской области.
Видео © LIFE
Крупный пожар произошёл на территории Оранского Богородицкого мужского монастыря в Нижегородской области. По информации Лайфа, там горят конюшня и кузница. Предварительная площадь возгорания — две тысячи квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Видео с места пожара в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара № 1-бис. Погибших и пострадавших нет, происходит горение кровли здания по всей площади, угроза распространения огня на соседние строения отсутствует", — отчитались в пресс-службе МЧС по региону.
По данным Лайфа, рассматривается версия поджога. Это сделал постоялец монастыря, которого сегодня выгнали с подворья в результате конфликта. Другие подробности выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что в Коврове Владимирской области загорелось здание оборонного завода имени В.А. Дегтярёва. Обошлось без пострадавших. А на Ереванской улице в московском районе Царицыно пылала квартира на 11-м этаже. В результате происшествия погиб один человек.
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