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Крупный пожар тушат на территории мужского монастыря в Нижегородской области. Среди версий — поджог

Горит кровля над кузницей и конюшней. Информация о пострадавших выясняется.

11 марта 2021, 16:35

Крупный пожар на территории мужского монастыря в Нижегородской области.

Видео © LIFE

Крупный пожар произошёл на территории Оранского Богородицкого мужского монастыря в Нижегородской области. По информации Лайфа, там горят конюшня и кузница. Предварительная площадь возгорания — две тысячи квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Видео с места пожара в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Фото © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото © ГУ МЧС России по Нижегородской области

"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара № 1-бис. Погибших и пострадавших нет, происходит горение кровли здания по всей площади, угроза распространения огня на соседние строения отсутствует", — отчитались в пресс-службе МЧС по региону.

По данным Лайфа, рассматривается версия поджога. Это сделал постоялец монастыря, которого сегодня выгнали с подворья в результате конфликта. Другие подробности выясняются.

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Ранее Лайф сообщал, что в Коврове Владимирской области загорелось здание оборонного завода имени В.А. Дегтярёва. Обошлось без пострадавших. А на Ереванской улице в московском районе Царицыно пылала квартира на 11-м этаже. В результате происшествия погиб один человек.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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