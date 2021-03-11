"Всё в дом": Путин дал совет российским бизнесменам

Сегодня президент Владимир Путин собрал весь финансовый блок правительства, экспертов и крупнейших бизнесменов — всего более 80 человек, с которыми решал, как улучшить инвестиционную привлекательность России и что делать для развития экономики.

По словам Путина, 2020 год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён Второй мировой войны. Но, несмотря на вызванный пандемией кризис, Российское государство поддержало трудовые коллективы и предприятия, как сказал президент, "подставило плечо тем, кто честно и ответственно работает, сохраняет занятость, вкладывается в развитие".

И это дало результат.

"Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей, бизнеса нам удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление", — констатировал Владимир Путин.

Сегодня же одна из основных задач — сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной. А через девять лет объём инвестиций в основной капитал нашей страны должен вырасти не менее чем на 70 процентов.

Чтобы выполнить эти цели, планируется развивать инфраструктуру, создавать предсказуемые условия для реализации проектов, а также последовательно снижать расходы инвесторов.

Но государство и от бизнеса просит шага навстречу — вкладываться в Россию.

"Задача правительства — создать такие условия, при которых эффективней было бы направлять имеющиеся ресурсы не на выплаты дивидендов и не для того, чтобы распределить их где-то — законным образом, но где-то в тихих гаванях (сегодня тихих!), а направить их на развитие собственных бизнесов или новых бизнесов внутри России", — сказал президент.

Он подчеркнул, что руководители компаний и акционеры, конечно, сами должны принимать решения, связанные с инвестактивностью и инвестпланами.

"Но лучше — в дом. Здесь спокойней и надёжней", — отметил Путин.

Государство же, по его словам, сделает всё, чтобы условия инвестирования были стабильными и надёжными.

Авторы