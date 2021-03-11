С борта МКС выкинули самый тяжёлый мусор в истории
Со временем он сойдёт с орбиты и сгорит в атмосфере.
Фото © Pixabay
С борта Международной космической станции (МКС) выбросили ненужную платформу со старыми аккумуляторами, масса которой составляет 2,5 тонны. С помощью манипулятора объект был переведён в безопасное положение, после чего его выбросили со станции. Со временем этот мусор сойдёт с орбиты и сгорит в атмосфере.
Сообщается, что это оборудование было завезено на МКС японским грузовым кораблём в мае прошлого года. После замены батарей на платформу были установлены старые аккумуляторы, которые изначально предполагалось утилизировать. Отмечается, что эта платформа стала самым тяжёлым грузом в истории, который когда-либо выкидывали в космос.
А ранее Лайф писал, что на МКС отправят детектор космического мусора. Устройство даст специалистам информацию о том, как часто станция сталкивается с микрометеоритами, а также с какой скоростью и в каком направлении они летят.
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