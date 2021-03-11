С борта МКС выкинули самый тяжёлый мусор в истории

С борта Международной космической станции (МКС) выбросили ненужную платформу со старыми аккумуляторами, масса которой составляет 2,5 тонны. С помощью манипулятора объект был переведён в безопасное положение, после чего его выбросили со станции. Со временем этот мусор сойдёт с орбиты и сгорит в атмосфере.