В Москве горит квартира в многоэтажке, есть погибший — видео
Из объятого огнём жилища удалось спасти женщину, её осматривают медики.
На Ереванской улице в московском районе Царицыно загорелась квартира на 11-м этаже. В результате происшествия погиб один человек, об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что пожарным удалось спасти из горящей квартиры женщину, сейчас её осматривают медики. Эвакуировано 8 человек. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в нашем распоряжении, видно, что вокруг дома стоит несколько автомобилей спасателей.
В пресс-службе МЧС по Москве уточнили, что огонь частично ушёл на 12-й и 9-й этажи. Площадь пожара пока выясняется, объявлена локализация возгорания.
Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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