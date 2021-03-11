В Москве горит квартира в многоэтажке, есть погибший — видео

В московском Царицыне загорелась квартира на 11-м этаже, есть погибший. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На Ереванской улице в московском районе Царицыно загорелась квартира на 11-м этаже. В результате происшествия погиб один человек, об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что пожарным удалось спасти из горящей квартиры женщину, сейчас её осматривают медики. Эвакуировано 8 человек. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в нашем распоряжении, видно, что вокруг дома стоит несколько автомобилей спасателей.

В пресс-службе МЧС по Москве уточнили, что огонь частично ушёл на 12-й и 9-й этажи. Площадь пожара пока выясняется, объявлена локализация возгорания.

Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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