Новый вирус добрался до Белоруссии: чем он опасен и какую угрозу представляет для России

Для людей, которые до сегодняшнего дня не заболели коронавирусом, любой штамм является опасным, однако новый вид нельзя назвать тяжёлым. Об этом заявил доктор наук, иммунолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов. Он отметил, что по переносимости они все одинаковы.

"Те, кто вакцинирован отечественной вакциной, защищены от британского штамма. Однако от него не защищают иностранные вакцины. Например, та же британская. Специалисты сейчас думают, как усовершенствовать технологию её производства, чтобы вырабатывался хороший иммунитет против их же штамма. Тем не менее этот штамм не определяет эпидемиологическую политику на всей планете", — рассказал Лайфу Михаил Костинов.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев считает, что слухи об опасности британского штамма слишком раздуты. По его словам, новый вид не имеет тех мутаций, которые серьёзно затрагивают свойства вируса.

"Понятие "новый штамм" просто красиво звучит. Пока он не настолько отличается от тех штаммов, которые циркулировали до этого. Этот вид мутирует медленнее, чем вирус гриппа, раз в 30. По моему мнению, опасность преувеличена", — рассказал Виталий Зверев.

Отметим, что первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у людей, прибывших из Польши, Украины и Египта. Ещё несколько положительных тестов получены у людей, инфицированных на территории страны.

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