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На Украине продлили санкции в отношении двух российских банков

Названия финансовых организаций не приводятся.

11 марта 2021, 15:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил продлить санкции против двух российских банков ещё на три года. Об этом сообщил на брифинге секретарь совета Алексей Данилов.

"На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции в 2019 году. Принято решение продлить этим российским банкам санкции ещё на три года", — сказал он.

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Названия финансовых организаций, подпавших под продление ограничений, не приводятся.

Ранее Лайф рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинению в коррупции. В офисе Зеленского поддержали это решение.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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