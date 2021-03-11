На Украине продлили санкции в отношении двух российских банков

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил продлить санкции против двух российских банков ещё на три года. Об этом сообщил на брифинге секретарь совета Алексей Данилов.

"На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции в 2019 году. Принято решение продлить этим российским банкам санкции ещё на три года", — сказал он.