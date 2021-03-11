На Украине продлили санкции в отношении двух российских банков
Названия финансовых организаций не приводятся.
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил продлить санкции против двух российских банков ещё на три года. Об этом сообщил на брифинге секретарь совета Алексей Данилов.
"На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции в 2019 году. Принято решение продлить этим российским банкам санкции ещё на три года", — сказал он.
Названия финансовых организаций, подпавших под продление ограничений, не приводятся.
Ранее Лайф рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинению в коррупции. В офисе Зеленского поддержали это решение.
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