В Англии выявлен новый вариант коронавируса, заразившиеся прибыли с Антигуа

Ещё один неизвестный ранее штамм коронавируса выявлен на юго-востоке Англии. Об этом сообщило в четверг местное управление по охране общественного здоровья. Информации о степени виральности находки, а также её опасности для пожилых пациентов у учёных пока нет.

"Новый вариант VUI-202103/01 был назван VUI 4 марта после того, как два случая были выявлены на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа", — добавили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии выявили первые случаи заражения "британским" коронавирусом-мутантом. Болезнь нашли у путешественников, вернувшихся из Польши, Украины и Египта.

А вот бывший санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее заявил о существовании единственного штамма ковида. По его словам, то, что сейчас называют новыми штаммами, на самом деле является "подтипами" коронавируса, а штамм всегда один и тот же.

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