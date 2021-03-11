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В Англии выявлен новый вариант коронавируса, заразившиеся прибыли с Антигуа

Насколько он опаснее привычного нам ковида, пока не ясно. Учёные пристально изучают находку.

11 марта 2021, 15:40

Фото © Pixabay

Ещё один неизвестный ранее штамм коронавируса выявлен на юго-востоке Англии. Об этом сообщило в четверг местное управление по охране общественного здоровья. Информации о степени виральности находки, а также её опасности для пожилых пациентов у учёных пока нет.

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"Новый вариант VUI-202103/01 был назван VUI 4 марта после того, как два случая были выявлены на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа", — добавили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии выявили первые случаи заражения "британским" коронавирусом-мутантом. Болезнь нашли у путешественников, вернувшихся из Польши, Украины и Египта.

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Известно, что российские вакцины уже подтвердили эффективность в борьбе с "британским" штаммом коронавируса. Сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как "британский" вариант коронавируса, так и обычный.

А вот бывший санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее заявил о существовании единственного штамма ковида. По его словам, то, что сейчас называют новыми штаммами, на самом деле является "подтипами" коронавируса, а штамм всегда один и тот же.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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