Влетел на полной скорости: Лайф публикует видео момента ДТП с участием жены актёра Долинского

На кадрах видно, что белый автомобиль на полной скорости влетает в красный "мерседес" и тот по инерции врезается во впереди стоящую машину. При этом виновника ДТП поворачивает перпендикулярно движению, и иномарка задевает транспортное средство в соседнем ряду. В этом автомобиле как раз и находилась Наталья Волкова.