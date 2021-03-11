Влетел на полной скорости: Лайф публикует видео момента ДТП с участием жены актёра Долинского
Автомобиль Натальи Волковой находился в средней полосе движения, а больше всего пострадали машины из правой.
Влетел на полной скорости: Лайф публикует видео момента ДТП с участием жены актёра Долинского. Видео © LIFE
Момент ДТП, участницей которого стала супруга известного российского актёра Владимира Долинского Наталья Волкова, попал на камеры. Лайф публикует видеозапись.
На кадрах видно, что белый автомобиль на полной скорости влетает в красный "мерседес" и тот по инерции врезается во впереди стоящую машину. При этом виновника ДТП поворачивает перпендикулярно движению, и иномарка задевает транспортное средство в соседнем ряду. В этом автомобиле как раз и находилась Наталья Волкова.
Ранее Лайф рассказывал, что два человека погибли при столкновении автобуса и легковушки в Вологодской области. В аварии легковой автомобиль смяло, а многотонное транспортное средство съехало в кювет.
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