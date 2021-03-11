"Немножко ударили сзади": Жена актёра Долинского рассказала, как попала в ДТП
В авто она была одна, её супруг сейчас находится на гастролях.
Жена актёра Долинского рассказала, как попала в ДТП. Видео © LIFE
Жена актёра Владимира Долинского Наталья Волкова попала в ДТП. Ранее СМИ сообщали, что участником аварии стал сам артист, однако эта информация не является достоверной.
Жена актёра Долинского рассказала, как попала в ДТП. Видео © LIFE
"Всё в порядке, Владимира Абрамовича [Долинского] не было за рулём и вообще [в автомобиле]. Меня немножко ударили сзади, всё в порядке", — рассказала Волкова в беседе с Лайфом.
Супруга актёра отметила, что всё произошло на Большой Дорогомиловской улице. В её автомобиль врезались сзади, пострадали ещё две машины, а всего участниками ДТП стали четыре транспортных средства.
На кадрах с места происшествия, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что наибольшие повреждения получил красный автомобиль — ему помяли перед и бок. А виновником аварии стала машина, которая влетела в других участников ДТП сзади перед светофором. На месте работают сотрудники ДПС.
Волкова подчеркнула, что сам Долинский сейчас находится на гастролях.
Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске пикап на полной скорости снёс с остановки мужчину и трёх подростков. Пострадавших доставили в больницу.
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