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"Немножко ударили сзади": Жена актёра Долинского рассказала, как попала в ДТП

В авто она была одна, её супруг сейчас находится на гастролях.

11 марта 2021, 14:57

Жена актёра Долинского рассказала, как попала в ДТП. Видео © LIFE

Жена актёра Владимира Долинского Наталья Волкова попала в ДТП. Ранее СМИ сообщали, что участником аварии стал сам артист, однако эта информация не является достоверной.

Жена актёра Долинского рассказала, как попала в ДТП. Видео © LIFE

"Всё в порядке, Владимира Абрамовича [Долинского] не было за рулём и вообще [в автомобиле]. Меня немножко ударили сзади, всё в порядке", — рассказала Волкова в беседе с Лайфом.

Супруга актёра отметила, что всё произошло на Большой Дорогомиловской улице. В её автомобиль врезались сзади, пострадали ещё две машины, а всего участниками ДТП стали четыре транспортных средства.

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На кадрах с места происшествия, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что наибольшие повреждения получил красный автомобиль — ему помяли перед и бок. А виновником аварии стала машина, которая влетела в других участников ДТП сзади перед светофором. На месте работают сотрудники ДПС.

Волкова подчеркнула, что сам Долинский сейчас находится на гастролях.

Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске пикап на полной скорости снёс с остановки мужчину и трёх подростков. Пострадавших доставили в больницу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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