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Противоречит Трудовому кодексу: Гордон раскритиковала предложение омбудсмена сократить рабочую неделю для женщин

Юрист отметила, что у большинства представительниц прекрасного пола, особенно после 50 лет, вообще нет работы.

11 марта 2021, 14:50
<p>Екатерина Гордон. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/katyagordon/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">katyagordon</a></p>

Екатерина Гордон. Фото © Instagram / katyagordon

Известный юрист Екатерина Гордон раскритиковала предложение московского омбудсмена Татьяны Потяевой о введении четырёхдневной рабочей недели для женщин, отметив, что заявление "откровенно говоря, популистское". Таким мнением она поделилась в беседе с Лайфом.

"Это будет противоречить и Трудовому кодексу, и ряду статей гражданского права. Я полагаю, что смысла в этом нет никакого и, честно говоря, надеюсь, этого не произойдёт", — сказала Гордон.

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Правозащитница отметила, что в России довольно маленькие зарплаты и современным женщинам не хватает денег на жизнь и воспитание детей, потому власти скорее должны "волновать проблемы безработицы, чем чрезмерной работы". Кроме того, подчеркнула юрист, большое количество женщин, особенно в возрасте после 50 лет, вообще не трудоустроены.

Ранее Лайф рассказывал, что Гордон жёстко ответила невесте Данко на слова об "алиментщицах-попрошайках". Адвокат предположила, что выпад девушки в первую очередь адресован бывшей жене артиста.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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