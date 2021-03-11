Противоречит Трудовому кодексу: Гордон раскритиковала предложение омбудсмена сократить рабочую неделю для женщин
Юрист отметила, что у большинства представительниц прекрасного пола, особенно после 50 лет, вообще нет работы.
Екатерина Гордон. Фото © Instagram / katyagordon
Известный юрист Екатерина Гордон раскритиковала предложение московского омбудсмена Татьяны Потяевой о введении четырёхдневной рабочей недели для женщин, отметив, что заявление "откровенно говоря, популистское". Таким мнением она поделилась в беседе с Лайфом.
"Это будет противоречить и Трудовому кодексу, и ряду статей гражданского права. Я полагаю, что смысла в этом нет никакого и, честно говоря, надеюсь, этого не произойдёт", — сказала Гордон.
Правозащитница отметила, что в России довольно маленькие зарплаты и современным женщинам не хватает денег на жизнь и воспитание детей, потому власти скорее должны "волновать проблемы безработицы, чем чрезмерной работы". Кроме того, подчеркнула юрист, большое количество женщин, особенно в возрасте после 50 лет, вообще не трудоустроены.
Ранее Лайф рассказывал, что Гордон жёстко ответила невесте Данко на слова об "алиментщицах-попрошайках". Адвокат предположила, что выпад девушки в первую очередь адресован бывшей жене артиста.
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