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Регион
Опубликовано 11 марта 2021, 14:45
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В Подмосковье охранник выскочил из будки за секунду до того, как её смяла фура — видео

В случившемся, к счастью, никто не пострадал.

Грузовик протаранил охранную будку в Климовске. Видео © Соцсети

В городе Климовске Московской области грузовик, за рулём которого никого не было, внезапно покатился назад и смял охранную будку. Происшествие случилось днём 10 марта.

На записи с камер видно, что один из сотрудников стоянки пытается регулировать движение фуры, однако понимает, что в ней нет водителя, и бежит спасать напарника, сидящего в будке. Тот успел выскочить буквально за секунду до того, как грузовик протаранил небольшое строение.

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Артур Лапсаков
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