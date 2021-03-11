В Подмосковье охранник выскочил из будки за секунду до того, как её смяла фура — видео

В городе Климовске Московской области грузовик, за рулём которого никого не было, внезапно покатился назад и смял охранную будку. Происшествие случилось днём 10 марта.

На записи с камер видно, что один из сотрудников стоянки пытается регулировать движение фуры, однако понимает, что в ней нет водителя, и бежит спасать напарника, сидящего в будке. Тот успел выскочить буквально за секунду до того, как грузовик протаранил небольшое строение.