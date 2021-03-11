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За день три европейских страны отказались от вакцинации населения препаратом AstraZeneca

Это связано с сообщениями об образовании тромбов у привившихся в нескольких европейских странах.

11 марта 2021, 14:56
<p>Фото © ТАСС / Sazzad Hossain / SOPA Images via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Sazzad Hossain / SOPA Images via ZUMA Wire

Итальянские власти из соображений безопасности приостановили использование в стране вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщается в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).

"После сообщений о некоторых серьёзных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз вакцины AstraZeneca от CoViD-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование последней партии препарата на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена. Проводятся все необходимые проверки", — сказано в документе.

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Известно, что ранее Дания и Норвегия также приостановили использование этой вакцины после появления информации об образовании тромбов у привившихся людей и якобы связанным с этим летальным случаем в Дании.

Как сообщает испанское агентство EFE, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в настоящее время изучает сообщения об образовании тромбов у привитых вакциной AstraZeneca в некоторых европейских странах. При этом уточняется, что ЕМА может дать свои рекомендации по использованию данного препарата в Евросоюзе уже сегодня или завтра.

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Напомним, что случаи тромбоэмболии среди вакцинированных препаратом компании AstraZeneca также вызвали приостановку использования партии этой вакцины в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии. В целом эта партия вакцины общим количеством в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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