"Здесь спокойнее и надёжнее": Путин посоветовал предпринимателям развивать бизнес в России
Правительство со своей стороны будет создавать для этого благоприятные условия.
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Президент России Владимир Путин посоветовал предпринимателям вкладывать средства внутри страны, а не держать их в "тихих гаванях" за границей. Учитывая обстановку в мире, так будет надёжнее, считает он.
"Имея в виду, что мы работаем в условиях большого количества факторов неопределённости, повторяю: [вы] сами решаете [куда инвестировать], но лучше в дом. Здесь спокойнее и надёжнее", — сказал Путин на совещании по мерам о повышении инвестиционной активности.
При этом российский лидер напомнил, что предприниматели свободны в принятии решений об инвестициях. Правительство, по словам Путина, со своей стороны будет создавать благоприятные условия, чтобы бизнесу было выгоднее развиваться внутри России.
А ранее Лайф рассказывал, что Путин потребовал не затягивать с введением механизма компенсации инвестиционных вычетов. Он также призвал оказать системную поддержку отечественным инвестиционным проектам.
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