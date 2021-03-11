В Киеве оценили вероятность вхождения Донбасса в состав России
Там считают, что Москве такое развитие событий невыгодно экономически.
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В ближайшем будущем Донецкая и Луганская народные республики не войдут в состав РФ, считает вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его мнению, для Москвы это экономически невыгодно.
"Но я не верю, что Россия осмелится присоединить оккупированные территории региона к себе. Как минимум, чисто прагматически, это им невыгодно... В России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи ещё несколько миллионов населения нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги", — отметил он в беседе с изданием "Обозреватель".
Вице-премьер также заявил о том, что россияне не воспринимают жителей Донбасса как своих сограждан и не уважают их, так как "по этническому составу те украинцы". По словам Резникова, жители ЛНР и ДНР если и нужны России, то только в качестве рабочей силы.
Ранее Лайф сообщал, что в Киеве заявили о доработке плана урегулирования ситуации в Донбассе. Там ожидают, что эти предложения станут предметом "мощного обсуждения" на встрече четвёрки.
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