"Плясать под дудочку" не научат: провокационную песню Белоруссии не допустили к участию в Евровидении
Если Минск не заявит композицию, соответствующую правилам, то будет дисквалифицирован.
Провокационную песню "Я научу тебя", с которой Белоруссия решила завоевать Евровидение-2021, не допустили к участию в конкурсе. Организаторы мероприятия сочли её политизированной и предложили изменить или и вовсе заменить.
В случае, если белорусская сторона решит оставить существующую композицию, то её представителей отстранят от Евровидения. Отметим, что этого добивалась оппозиция республики.
Фото © Twitter / Eurovision
Кстати, с YouTube-канала песенного конкурса композиция, исполненная группой "Галасы ЗМеста", уже удалена.
Ранее Лайф писал, что в этом году Белоруссию на Евровидении представит группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta), решившая исполнить песню "Я научу тебя". Текст композиции достаточно провокационный и неоднозначный. В первом куплете исполнители призывают смотреть вперёд и забыть, что было, а также "срывать покровы, лезть без мыла". Кроме того, звучит мысль о том, что "без прошлого всё будет просто", нужно только слушать определённого человека. Напомним, международный песенный конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.
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