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"Плясать под дудочку" не научат: провокационную песню Белоруссии не допустили к участию в Евровидении

Если Минск не заявит композицию, соответствующую правилам, то будет дисквалифицирован.

11 марта 2021, 15:11

Провокационную песню "Я научу тебя", с которой Белоруссия решила завоевать Евровидение-2021, не допустили к участию в конкурсе. Организаторы мероприятия сочли её политизированной и предложили изменить или и вовсе заменить.

В случае, если белорусская сторона решит оставить существующую композицию, то её представителей отстранят от Евровидения. Отметим, что этого добивалась оппозиция республики.

Фото © Twitter / Eurovision

Фото © Twitter / Eurovision

Кстати, с YouTube-канала песенного конкурса композиция, исполненная группой "Галасы ЗМеста", уже удалена.

Провокационную песню Белоруссии для Евровидения проверят на соответствие правилам конкурса

Провокационную песню Белоруссии для Евровидения проверят на соответствие правилам конкурса

Ранее Лайф писал, что в этом году Белоруссию на Евровидении представит группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta), решившая исполнить песню "Я научу тебя". Текст композиции достаточно провокационный и неоднозначный. В первом куплете исполнители призывают смотреть вперёд и забыть, что было, а также "срывать покровы, лезть без мыла". Кроме того, звучит мысль о том, что "без прошлого всё будет просто", нужно только слушать определённого человека. Напомним, международный песенный конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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