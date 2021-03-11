"Шоколадного короля" Андрея Коркунова признали банкротом

Основатель шоколадной фабрики "А. Коркунов" Андрей Коркунов признан банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", — сказано в карточке дела в пункте об информации о принятом судебном акте.

В сентябре прошлого года суд ввёл реструктуризацию долгов "шоколадного короля" по заявлению АСВ, поданному от лица "Анкор банка". Задолженность бизнесмена в размере 1,9 миллиона рублей была включена в реестр требований кредиторов. Тогда адвокаты предпринимателя не возражали против этого и признавали наличие долгов.