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"Шоколадного короля" Андрея Коркунова признали банкротом

Его задолженность перед банком составляла 1,9 миллиона рублей.

11 марта 2021, 15:42
<p>Андрей Коркунов. Фото © Wikipedia / <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Korkunov_AN_Russian_businessman.jpg/800px-Korkunov_AN_Russian_businessman.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dyor</a></p>

Андрей Коркунов. Фото © Wikipedia / Dyor

Основатель шоколадной фабрики "А. Коркунов" Андрей Коркунов признан банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", — сказано в карточке дела в пункте об информации о принятом судебном акте.

Другие подробности дела на данный момент неизвестны.

В сентябре прошлого года суд ввёл реструктуризацию долгов "шоколадного короля" по заявлению АСВ, поданному от лица "Анкор банка". Задолженность бизнесмена в размере 1,9 миллиона рублей была включена в реестр требований кредиторов. Тогда адвокаты предпринимателя не возражали против этого и признавали наличие долгов.

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А ранее банкротом в России потребовали признать основателя Facebook Марка Цукерберга. Кто пытается добиться "разорения" миллиардера, не сообщалось.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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