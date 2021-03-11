"Шоколадного короля" Андрея Коркунова признали банкротом
Его задолженность перед банком составляла 1,9 миллиона рублей.
Андрей Коркунов. Фото © Wikipedia / Dyor
Основатель шоколадной фабрики "А. Коркунов" Андрей Коркунов признан банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы, сообщается в картотеке арбитражных дел.
"Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", — сказано в карточке дела в пункте об информации о принятом судебном акте.
Другие подробности дела на данный момент неизвестны.
В сентябре прошлого года суд ввёл реструктуризацию долгов "шоколадного короля" по заявлению АСВ, поданному от лица "Анкор банка". Задолженность бизнесмена в размере 1,9 миллиона рублей была включена в реестр требований кредиторов. Тогда адвокаты предпринимателя не возражали против этого и признавали наличие долгов.
А ранее банкротом в России потребовали признать основателя Facebook Марка Цукерберга. Кто пытается добиться "разорения" миллиардера, не сообщалось.
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