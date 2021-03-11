Экс-совладельцев SPAR обвинили в хищении 8 млрд рублей у Сбера
В ходе обысков были изъяты документы, важные для расследования дела.
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Сотрудники МВД и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России пресекли деятельность организованной группы, которая может быть причастна к хищению восьми миллиардов рублей у Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Задержаны трое руководителей и сотрудников компании, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Предварительное расследование продолжается", — сказала она.
По версии следствия, в январе 2018 года представитель торгового дома "Интерторг" (магазины SPAR и "Народная семья") заключил кредитные договоры, предоставив в банк заведомо ложные сведения. Получив деньги, злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению.
По данным Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, ТД "Интерторг" в 2018 году занимал более десяти процентов всего рынка торговли в Северной столице, а уже в конце 2019-го начал массовое закрытие магазинов в городе и в регионах Северо-Западного федерального округа. В 2020-м организация была признана банкротом.
Силовики провели обыски в офисах и по местам проживания подозреваемых и изъяли предметы и документы, важные для уголовного дела. Назначены экспертизы, произведены выемки финансовой и юридической документации в кредитной организации, допрашиваются свидетели.
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