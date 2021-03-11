Легковушка перевернулась и прокатилась на крыше: два человека пострадали в ДТП в Чертанове — видео
Предварительно, авто столкнулось с грузовиком.
Два человека пострадали в ДТП в московском Чертанове. Видео © LIFE
В московском районе Чертаново Центральное произошло ДТП с участием нескольких машин, два человека пострадали. Об этом Лайфу сообщил источник.
Предварительно, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся, вылетел на обочину и проехал на крыше несколько метров. На месте работают скорая и спасатели, движение на участке дороги затруднено.
На кадрах с места происшествия, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что в полёте чёрный автомобиль задевает ещё одну легковушку, которую разворачивает на 180 градусов посреди проезжей части.
Ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане фургон раздавил легковушку с матерью и двумя детьми. Женщина и её десятилетний сын погибли на месте, второй ребёнок в больнице.
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