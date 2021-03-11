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Категорий: 18

"Счастье любить и быть любимыми!" Волочкова показала жениха, с которым вновь сошлась

Былые чувства вспыхнули благодаря поездке в Петербург.

11 марта 2021, 15:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Фото © Instagram / volochkova_art

В начале года Анастасия Волочкова поставила точку в отношениях с таинственным женихом, за которого она едва не вышла замуж. Но, судя по новым фотографиям в соцсетях балерины, на которые обратил внимание портал "Дни.ру", с экс-бойфрендом звезда вновь сошлась.

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Вспыхнуть былым чувствам между Анастасией и её возлюбленным помогла поездка в Санкт-Петербург, инициатором которой стал таинственный мужчина. На днях балерина опубликовала снимки из этой поездки. Однако знаменитость решила вновь заинтриговать поклонников и не показала лица своего избранника.

Фото © Instagram / volochkova_art

Фото © Instagram / volochkova_art

"Мы поехали сохранившими человеческие отношения друзьями, а вернулись вновь любимыми и любящими друг друга людьми", — написала Волочкова в посте.

Влюблённые не стали задерживаться в Петербурге и быстро уехали гулять по заснеженной столице. На новом снимке, опубликованном Анастасией в "Инстаграме", можно увидеть два силуэта, которые Волочкова окрестила "сладкой парочкой".

Фото © Instagram / volochkova_art

Фото © Instagram / volochkova_art

Ранее Волочкова честно рассказала о тяжёлой болезни отца. Она показала снимок с мамой и папой. Последний находится в инвалидном кресле.

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Анастасия Волочкова — балерина, добившаяся званий заслуженной артистки России, народной артистки Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании. Была примой в Мариинском и Большом театрах. В числе её наград приз "Бенуа танца" и "Золотой лев". Подробнее о биографии балерины читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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