"Счастье любить и быть любимыми!" Волочкова показала жениха, с которым вновь сошлась

В начале года Анастасия Волочкова поставила точку в отношениях с таинственным женихом, за которого она едва не вышла замуж. Но, судя по новым фотографиям в соцсетях балерины, на которые обратил внимание портал "Дни.ру", с экс-бойфрендом звезда вновь сошлась.

Вспыхнуть былым чувствам между Анастасией и её возлюбленным помогла поездка в Санкт-Петербург, инициатором которой стал таинственный мужчина. На днях балерина опубликовала снимки из этой поездки. Однако знаменитость решила вновь заинтриговать поклонников и не показала лица своего избранника.

Фото © Instagram / volochkova_art

"Мы поехали сохранившими человеческие отношения друзьями, а вернулись вновь любимыми и любящими друг друга людьми", — написала Волочкова в посте.

Влюблённые не стали задерживаться в Петербурге и быстро уехали гулять по заснеженной столице. На новом снимке, опубликованном Анастасией в "Инстаграме", можно увидеть два силуэта, которые Волочкова окрестила "сладкой парочкой".

Фото © Instagram / volochkova_art

Ранее Волочкова честно рассказала о тяжёлой болезни отца. Она показала снимок с мамой и папой. Последний находится в инвалидном кресле.

Анастасия Волочкова — балерина, добившаяся званий заслуженной артистки России, народной артистки Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании. Была примой в Мариинском и Большом театрах. В числе её наград приз "Бенуа танца" и "Золотой лев". Подробнее о биографии балерины читайте на uznayvse.ru.

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