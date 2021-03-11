"Счастье любить и быть любимыми!" Волочкова показала жениха, с которым вновь сошлась
Былые чувства вспыхнули благодаря поездке в Петербург.
В начале года Анастасия Волочкова поставила точку в отношениях с таинственным женихом, за которого она едва не вышла замуж. Но, судя по новым фотографиям в соцсетях балерины, на которые обратил внимание портал "Дни.ру", с экс-бойфрендом звезда вновь сошлась.
Вспыхнуть былым чувствам между Анастасией и её возлюбленным помогла поездка в Санкт-Петербург, инициатором которой стал таинственный мужчина. На днях балерина опубликовала снимки из этой поездки. Однако знаменитость решила вновь заинтриговать поклонников и не показала лица своего избранника.
"Мы поехали сохранившими человеческие отношения друзьями, а вернулись вновь любимыми и любящими друг друга людьми", — написала Волочкова в посте.
Влюблённые не стали задерживаться в Петербурге и быстро уехали гулять по заснеженной столице. На новом снимке, опубликованном Анастасией в "Инстаграме", можно увидеть два силуэта, которые Волочкова окрестила "сладкой парочкой".
Ранее Волочкова честно рассказала о тяжёлой болезни отца. Она показала снимок с мамой и папой. Последний находится в инвалидном кресле.
Анастасия Волочкова — балерина, добившаяся званий заслуженной артистки России, народной артистки Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании. Была примой в Мариинском и Большом театрах. В числе её наград приз "Бенуа танца" и "Золотой лев". Подробнее о биографии балерины читайте на uznayvse.ru.
Выбор редакции
"Не говорит уже 12 лет": Волочкова открыто рассказала о тяжёлой болезни отца
"Испанский стыд": Волочкова пролетела на карете в пачке, не прикрывающей самое главное — видео
"Плясать под дудочку" не научат: провокационную песню Белоруссии не допустили к участию в Евровидении
В Москве горит квартира в многоэтажке, есть погибший — видео
Новый вирус добрался до Белоруссии: чем он опасен и какую угрозу представляет для России
Комментариев: 0