СБУ проверит обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте
По итогам возможно вынесение депутатам Рады обвинения в госизмене.
Фото © ТАСС / Hennadii Minchenko / Ukrinform
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов поручил Совету безопасности страны проверить обстоятельства подписания в 2010 году Харьковских соглашений.
"Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу", — указал Данилов.
Отмечается, что по итогам оценки возможно вынесение обвинения депутатам Рады в госизмене за голосование о пребывании Черноморского флота России в Крыму.
Также Данилов заметил, что СНБО принял решение вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье.
Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что экс-президенту Виктору Януковичу предъявлено обвинение по статье "Государственная измена" из-за подписанных в 2010 году Харьковских соглашений с Россией, однако защита политика опровергла это.
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