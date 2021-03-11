Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СБУ проверит обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте

По итогам возможно вынесение депутатам Рады обвинения в госизмене.

11 марта 2021, 16:08
<p>Фото © ТАСС / Hennadii Minchenko / Ukrinform</p>

Фото © ТАСС / Hennadii Minchenko / Ukrinform

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов поручил Совету безопасности страны проверить обстоятельства подписания в 2010 году Харьковских соглашений.

"Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу", — указал Данилов.

Отмечается, что по итогам оценки возможно вынесение обвинения депутатам Рады в госизмене за голосование о пребывании Черноморского флота России в Крыму.

Также Данилов заметил, что СНБО принял решение вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье.

Турчинов рассказал свою версию причины потери Украиной Крыма

Турчинов рассказал свою версию причины потери Украиной Крыма

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что экс-президенту Виктору Януковичу предъявлено обвинение по статье "Государственная измена" из-за подписанных в 2010 году Харьковских соглашений с Россией, однако защита политика опровергла это.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Украине решили запретить партию заподозренного в госизмене блогера Шария

сегодня в 12:10

"Залог независимости": На Украине призвали сделать английский вторым обязательным языком

9 марта, 13:01

"Редактировать не будем": Лидер белорусской группы пригрозил отказом от выступления на Евровидении

сегодня в 16:55

Яркая победа: в Петербурге врачи спасли пациента с ковидом, сердце которого за ночь останавливалось 10 раз

сегодня в 17:18

Изменившегося Шатунова с "кукольным" лицом не узнали даже самые преданные фанаты

сегодня в 17:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1