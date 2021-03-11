СБУ проверит обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов поручил Совету безопасности страны проверить обстоятельства подписания в 2010 году Харьковских соглашений.

"Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу", — указал Данилов.

Отмечается, что по итогам оценки возможно вынесение обвинения депутатам Рады в госизмене за голосование о пребывании Черноморского флота России в Крыму.

Также Данилов заметил, что СНБО принял решение вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что экс-президенту Виктору Януковичу предъявлено обвинение по статье "Государственная измена" из-за подписанных в 2010 году Харьковских соглашений с Россией, однако защита политика опровергла это.

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