Украинскую группу Go-A обвинили в эксплуатации птицы из Красной книги в клипе для Евровидения
На жестокое обращение с редким пернатым обратили внимание зоозащитники.
Фото © Facebook / UAnimals
Электрофолк-группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение-2021, обвинили в эксплуатации и жестоком обращении с птицей из Красной книги. Об этом сообщила зоозащитная общественная организация UAnimals.
Как стало известно, коллектив снял в своём клипе на песню "Шум", с которой планирует выступать на конкурсе, курганника. Общественники из UAnimals обратили внимание, что уникальная птица держится в неволе.
"По непонятным причинам привлекать внимание европейцев авторы видео решили не только творческими способностями музыкантов, но и эксплуатацией птицы. Такой подход сам по себе является пережитком прошлого", — заявили в организации.
По словам зоозащитников, несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили, что в клипе сняли не какую-то обычную птицу, а курганника, который находится под угрозой исчезновения на Украине.
"Целое кладбище": Жителей Кубани напугала массовая гибель дельфинов и птиц на побережье Чёрного моря — видео
"Также орнитологи заметили на видео, что у птицы имеются ремешки. Это характерно для птиц, которых долгое время удерживают в неволе. И поведение птицы свидетельствует о том, что она из неволи", — резюмировали в UAnimals.
А ранее Лайф рассказал, как украинские пограничники поймали контрабандиста с российскими голубями. Он пытался оправдаться, что нашёл птиц во время поисков сбежавшего пса.
Выбор редакции
СБУ проверит обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте
Туристы спасли испуганного пингвина в последний момент, когда тот пытался спрятаться от косаток
"Редактировать не будем": Лидер белорусской группы пригрозил отказом от выступления на Евровидении
Яркая победа: в Петербурге врачи спасли пациента с ковидом, сердце которого за ночь останавливалось 10 раз
Изменившегося Шатунова с "кукольным" лицом не узнали даже самые преданные фанаты
Комментариев: 0