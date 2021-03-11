Украинскую группу Go-A обвинили в эксплуатации птицы из Красной книги в клипе для Евровидения

Электрофолк-группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение-2021, обвинили в эксплуатации и жестоком обращении с птицей из Красной книги. Об этом сообщила зоозащитная общественная организация UAnimals.

Как стало известно, коллектив снял в своём клипе на песню "Шум", с которой планирует выступать на конкурсе, курганника. Общественники из UAnimals обратили внимание, что уникальная птица держится в неволе.

"По непонятным причинам привлекать внимание европейцев авторы видео решили не только творческими способностями музыкантов, но и эксплуатацией птицы. Такой подход сам по себе является пережитком прошлого", — заявили в организации.

По словам зоозащитников, несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили, что в клипе сняли не какую-то обычную птицу, а курганника, который находится под угрозой исчезновения на Украине.

"Также орнитологи заметили на видео, что у птицы имеются ремешки. Это характерно для птиц, которых долгое время удерживают в неволе. И поведение птицы свидетельствует о том, что она из неволи", — резюмировали в UAnimals.

А ранее Лайф рассказал, как украинские пограничники поймали контрабандиста с российскими голубями. Он пытался оправдаться, что нашёл птиц во время поисков сбежавшего пса.

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