"Все мы не без греха": Депутат Госдумы вступилась за главу Минкульта Крыма, выругавшуюся матом на заседании
Парламентарий отметила, что давно знает министра, которая в работе показала себя очень хорошо.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко / Стоян Васев
Депутат Госдумы Елена Драпеко встала на защиту министра культуры Крыма Арины Новосельской, которая выругалась матом в микрофон во время заседания с главой региона Сергеем Аксёновым. Парламентарий отметила, что нужно оставить главу ведомства в покое. Таким мнением она поделилась в беседе с Лайфом.
"Я думаю, что надо оставить женщину в покое и не трепать ей нервы. Она всегда ведёт себя замечательно, очень выдержанная женщина. Я была на нескольких совещаниях с её участием, она проводила большие мероприятия, поэтому умеет держать себя в руках, но все мы не без греха, мы же все люди! Я считаю: не надо никаких дисциплинарных мер. Она это сделала абсолютно несознательно, неумышленно, никого не оскорбляя, это просто эмоции прорвались!" — сказала Драпеко.
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По словам депутата, в работе Новосельская показала себя "очень толковой и деловой". Парламентарий подчеркнула, что давно знакома с министром, которая управляется с нелёгкой, плохо финансируемой сферой, где к тому же "творческие работники с характерами все".
Напомним, инцидент произошёл во время совещания регионального правительства по строительной отрасли. Во время встречи министр попыталась извиниться перед присутствующими, объяснив свою оплошность проблемами с техникой.
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