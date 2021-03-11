"Все мы не без греха": Депутат Госдумы вступилась за главу Минкульта Крыма, выругавшуюся матом на заседании

Депутат Госдумы Елена Драпеко встала на защиту министра культуры Крыма Арины Новосельской, которая выругалась матом в микрофон во время заседания с главой региона Сергеем Аксёновым. Парламентарий отметила, что нужно оставить главу ведомства в покое. Таким мнением она поделилась в беседе с Лайфом.

"Я думаю, что надо оставить женщину в покое и не трепать ей нервы. Она всегда ведёт себя замечательно, очень выдержанная женщина. Я была на нескольких совещаниях с её участием, она проводила большие мероприятия, поэтому умеет держать себя в руках, но все мы не без греха, мы же все люди! Я считаю: не надо никаких дисциплинарных мер. Она это сделала абсолютно несознательно, неумышленно, никого не оскорбляя, это просто эмоции прорвались!" — сказала Драпеко.