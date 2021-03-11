"Прекратите!" Шепелев призвал подписчиков не напоминать о Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев решил обсудить с подписчиками в "Инстаграме" тему прошлых отношений. Однако все откровения прервала неоднозначная фраза, из-за которой у фолловеров осталось много вопросов к Шепелеву.

Так, телеведущий в своём посте подчеркнул, что у него отличное взаимопонимание с возлюбленной Екатериной. По словам Дмитрия, с ней он чувствует себя свободно и может говорить на любые темы.

Однако некоторые подписчики категорично отнеслись к подобным рассказам Шепелева и тут же припомнили ему роман с Жанной Фриске. Телеведущему задали вопрос, мог ли он быть таким же откровенным, когда встречался с певицей. В ответ Дмитрий попросил не напоминать ему о ней.

"Дайте, пожалуйста, ей спокойствие, прекратите. Это очень нехорошо — то, что вы делаете", — написал телеведущий.

Некоторых поклонников смутил такой ответ, и они начали критиковать Дмитрия и его новую возлюбленную. "Эта интриганка вас совратила. Да и вообще, зачем об этом писать на широкую публику? Хвастаетесь или жалуетесь?" — написала одна из подписчиц. Впрочем, далее Шепелев не стал отвечать на остальные вопросы фолловеров.

Ранее Лайф писал, что Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова скоро станут родителями. Пол ребёнка пара пока держит в секрете.

Дмитрий Шепелев — радио- и телеведущий, сотрудничавший с каналами и радиостанциями Белоруссии, Украины и России. Вёл популярные развлекательные передачи в эфире канала "Интер" ("Рассмеши комика", "Одна семья"), был ведущим Евровидения-2009, а также соведущим Юрия Николаева в программе "Достояние республики". В 2011 году стало известно о романе Шепелева с певицей Жанной Фриске, а в 2013 году у влюблённых появился сын Платон. Подробнее о биографии телеведущего читайте на uznayvse.ru.

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