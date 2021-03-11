Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в очном формате
Однако дата мероприятия ещё не определена, сообщили в Кремле.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2021 году пройдёт в очном формате. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы готовимся к очному формату", — уточнил он.
При этом официальный представитель Кремля указал, что точная дата мероприятия ещё не определена. Однако состоится оно до осенних выборов в Госдуму и будет обращено к нынешнему составу нижней палаты парламента.
Ранее Владимир Путин сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. А недавно Лайф сообщал, что Путин может обратиться с ежегодным Посланием Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, но и эти сроки могут быть сдвинуты.
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