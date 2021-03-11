Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в очном формате

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2021 году пройдёт в очном формате. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля указал, что точная дата мероприятия ещё не определена. Однако состоится оно до осенних выборов в Госдуму и будет обращено к нынешнему составу нижней палаты парламента.