Стал "ритуальной жертвой": глава Минздрава Словакии покинет пост из-за скандала со "Спутником V"
По словам премьера страны, долгое время он чувствовал давление в связи с ситуацией.
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Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что глава Минздрава Марек Крайчи покинет свой пост из-за разногласий в правящей коалиции в связи с закупкой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Несогласные с решением об использовании препарата производства РФ лидеры правых партий пытались добиться отставки премьера, но не нашли понимания у президента страны. Тогда они обусловили продолжение коалиционного сотрудничества отставкой министра здравоохранения, который выдал разрешение на применение вакцины.
"Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнёров стала закупка российской вакцины "Спутник V", то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнётся использование "Спутника V", — заявил Матович.
Он отметил, что Крайчи "отпахал" за 12 месяцев пандемии больше всех, а требование о его отставке является бесчеловечным, аморальным и одним из самых абсурдных. Матович назвал министра "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции. Он подчеркнул, что давление с требованием об отставке главы Минздрава существовало уже долгое время.
Напомним, Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" 1 марта. Ранее Лайф рассказывал, что у Матовича спросили, что тот пообещал Москве в обмен на поставки препарата от ковида. Он ответил, что договорился о передаче закарпатской Украины. Затем премьер пояснил, что это была шутка. Однако в МИД Незалежной посчитали его слова оскорбительными и потребовали извинений. Позже сам Матович, а также МИД Словакии принесли извинения Незалежной.
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