Изменившегося Шатунова с "кукольным" лицом не узнали даже самые преданные фанаты
Фото с 47-летним экс-солистом "Ласкового мая" показала Анфиса Чехова.
Юрий Шатунов. Фото © ТАСС / Виноградов Сергей
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов уже довольно долгое время живёт в Германии, а в Россию возвращается только ради гастролей. Недавно 47-летний певец побывал в гостях у Андрея Малахова на шоу "Привет, Андрей!". Фото со съёмок передачи с кумиром миллионов показала в "Инстаграме" российская телеведущая и светская львица Анфиса Чехова. Поклонники оказались поражены тем, как выглядит их любимец.
"Кто бы мне, 11-летней девчонке, сказал тогда, в 80-х годах, что у меня будет селфи с Юрой Шатуновым. Говорят, что Юра ни с кем не делает фото, особенно селфи, а я как-то так нагло направила на него камеру, и даже моё обычное чувство такта мне изменило", — написала Чехова.
Многочисленная аудитория оказалась поражена видом своего любимца. Пользователи констатировали, что Шатунов кардинально поработал над своей внешностью и, похоже, чересчур увлёкся омолаживающими процедурами. Как отметили поклонники, лицо артиста "затянулось" и приобрело "кукольные" черты. Такие комментарии подписчики оставили под постом Чеховой: "Что стало с Юрой?", "Где настоящий Шатунов?", "Раньше был таким красавцем, а сейчас изуродовал себя".
В то же время сам Шатунов никак не отреагировал на возгласы недовольных фанатов. Зато Чехова попыталась защитить раскритикованного музыканта. Телеведущая заявила, что "Юра оказался очень искренним и глубоким человеком". Звезда также напомнила о тернистом жизненном пути Шатунова и о том, как из простого мальчишки из детского дома он превратился в легенду отечественного шоу-бизнеса.
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