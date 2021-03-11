Эмили Ратаковски стала мамой. Сына модель родила 8 марта, мальчика назвали Сильвестр. Радостной новостью звезда поделилась с подписчиками в "Инстаграме" .

"Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни", — написала дива в комментарии под снимком с малышом.