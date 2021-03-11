Эмили Ратаковски стала мамой
Ребёнок модели появился на свет 8 марта.
Фото © Instagram / emrata
Эмили Ратаковски стала мамой. Сына модель родила 8 марта, мальчика назвали Сильвестр. Радостной новостью звезда поделилась с подписчиками в "Инстаграме".
"Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни", — написала дива в комментарии под снимком с малышом.
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Напомним, о беременности Ратаковски стало известно осенью 2020 года. Звезда очень эротичным видео объявила, что скоро станет мамой.
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