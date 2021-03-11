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Категорий: 18

Эмили Ратаковски стала мамой

Ребёнок модели появился на свет 8 марта.

11 марта 2021, 18:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMSeYaUssb1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">emrata</a></p>

Фото © Instagram / emrata

Эмили Ратаковски стала мамой. Сына модель родила 8 марта, мальчика назвали Сильвестр. Радостной новостью звезда поделилась с подписчиками в "Инстаграме".

"Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни", — написала дива в комментарии под снимком с малышом.

Беременная Ратаковски позировала полностью голой, но даже преданные фанаты не смогли на это смотреть

Беременная Ратаковски позировала полностью голой, но даже преданные фанаты не смогли на это смотреть

Напомним, о беременности Ратаковски стало известно осенью 2020 года. Звезда очень эротичным видео объявила, что скоро станет мамой.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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