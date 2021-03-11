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Появилось пикантное видео, где Агату Муцениеце дерзко хватает за пятую точку женатый режиссёр

Сама артистка в разводе и воспитывает двух детей.

11 марта 2021, 16:27

Скриншот © Starhit. Фото © Instagram / agataagata

Слухи о романе Агаты Муцениеце и Клима Шипенко всё набирают обороты. Так, в распоряжении издания Starhit оказались кадры, на которых 32-летняя экс-супруга Павла Прилучного веселится в обществе женатого режиссёра. В какой-то момент мужчина в порыве страсти хватает актрису за пятую точку.

Видео © Starhit

Видео снято в конце января в театре. Они сидели в ложе, особо даже не скрывались, но, разумеется, чувств не демонстрировали. В отличие от того, что было потом. Для начала Клим ущипнул Агату за попу, потом ребята обнимались и целовались на улице

Источник

Фото © Telegram / Светские хроники

Фото © Telegram / Светские хроники

Однако эти кадры не единственное подтверждение тесного общения артистки и режиссёра. Недавно в Сети также появились фото, на которых пара вместе наслаждалась временем в театре, а после целовалась на улице.

Фото © Instagram / agataagata, klim_shipenko

Фото © Instagram / agataagata, klim_shipenko

При этом ранее продюсер актрисы Мариам Андреевская прокомментировала провокационные снимки, заявив, что Агата не способна на отношения с женатым мужчиной. "О своей личной жизни Агата не распространяется, держит её под секретом. С женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью. Так что романа нет", — отметила она.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись летом 2020 года. В их разрыве обвиняли "папину дочку" Мирославу Карпович. А режиссёр фильмов "Текст" и "Холоп" Клим Шипенко уже десять лет состоит в браке со сценаристом Соней Карпуниной.

Друзья Прилучного рассказали о его циничном отношении к Карпович, которое она всё равно терпит

Друзья Прилучного рассказали о его циничном отношении к Карпович, которое она всё равно терпит

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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