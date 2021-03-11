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В ООН предупредили об угрозе голода для миллионов людей

Около 150 тысяч человек рискуют умереть от нехватки еды, отметили в организации.

11 марта 2021, 19:03
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на планете может вырасти число людей, страдающих от голода. Такое мнение он выразил на заседании Совбеза организации.

"По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности. Цифра выросла на 20% за год. Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции", — уточнил Гутерриш.

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Генсек ООН подчеркнул, что климатические потрясения в мире, а также пандемия коронавируса лишь усугубляют ситуацию.

"Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает более 30 миллионов человек в более чем 30 странах", — сказал генеральный секретарь ООН.

Как заявил Гутерриш, порядка 150 тысяч человек рискуют умереть от голода, ещё около 16 миллионов могут столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности.

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Генсек ООН также добавил, что будет создана рабочая группа для предотвращения голода в мире. Она будет сотрудничать с рядом международных организаций, которые могут помочь решить данную проблему.

Ранее Гутерриш заявил, что последние шесть лет стали самыми жаркими на Земле за всю историю, а стихийные бедствия на планете становятся всё сильнее и сильнее.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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