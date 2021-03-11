Послы стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении россиян

Послы 27 стран — участниц Евросоюза согласовали новый пакет санкций за нарушения прав человека, их планируют ввести против физических лиц, в том числе и граждан России. Об этом сообщил представитель одной из делегаций стран ЕС.

"Постоянные представители предварительно согласовали новый чёрный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию", — приводит слова собеседника ТАСС.

Планируется, что окончательное решение будет утверждено на ближайшем заседании министров иностранных дел ЕС, которое состоится 22 марта.

Ещё один источник уточнил, что новые санкции в отношении россиян будут введены за "нарушения прав человека в Крыму". Имена тех, кто может подпасть под ограничительные меры, не называются.

Ранее политолог Никита Данюк оценил вероятность введения новых санкций против РФ.

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