Суд отправил в колонию на 10 лет сестру молдавского бизнесмена за вывод из России 126 млрд рублей

Тверской суд Москвы отправил в колонию общего режима сестру скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона Елену. За решёткой соучастница незаконного вывода свыше 126 миллиардов рублей за пределы России проведёт десять лет, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, директор казначейства Moldindconbank Елена Платон была активной участницей международного преступного сообщества. Его возглавляли брат осуждённой и видный молдавский политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Вместе с фактическими владельцами ряда российских кредитных организаций Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также другими соучастниками Платон осуществила незаконный вывод из РФ в иностранные государства более 126 млрд рублей, уточнила Волк. Она отметила, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале 2019 года МВД России сообщило о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах вывело за пределы РФ миллиарды рублей. Его организаторами являлись Плахотнюк и бизнесмен Вячеслав Платон. Плахотнюк покинул родину 15 июня 2019-го и скрылся в Великобритании. Летом того же года он был заочно арестован Тверским судом Москвы. МВД РФ также предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому, который проходит соучастником по этому уголовному делу.

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