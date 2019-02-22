МВД: Молдавский политик причастен к нелегальному выводу из РФ 37 млрд рублей

МВД РФ пресекло деятельность международного преступного сообщества, которое с помощью масштабных валютных махинаций вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

— В течение 2013–2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО "Банк "Западный" и ОАО "Русский земельный банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций — под предлогом продажи валюты, — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что преступное сообщество создали граждане России и Молдовы, его организаторами называются молдавские политики и бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.