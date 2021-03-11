Глава Минэкономразвития объяснил, для чего власти мониторят цены на продукты

Мониторинг цен на продукты и услуги позволит российскому правительству взаимодействовать с бизнесом, чтобы не допустить влияния роста мировых цен на внутренний рынок. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Система мониторинга нам нужна для того, чтобы экономическими механизмами, экономическими мерами заранее предсказуемо взаимодействовать с бизнесом, принимать эти решения с тем, чтобы внешняя инфляция не перешла на внутренний рынок и не ударила по доходам населения", — сказал глава ведомства журналистам.

Экономические механизмы, в отличие от административных, требуют определённого времени на проработку и внедрение, подчеркнул Решетников. По его словам, в связи с этим крайне важно мониторить ситуацию и контролировать процессы, "что называется, в зародыше".

А ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил радикальный способ сдерживания цен на продукты. По его мнению, наиболее эффективным вариантом являются аресты. Однако политик не уточнил, кого именно необходимо арестовывать для того, чтобы цены на продовольствие снизились, а лишь добавил, что это поспособствует "наведению порядка".

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