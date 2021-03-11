Давтян возглавит Генштаб Армении без одобрения президента

Новым начальником Генштаба Вооружённых сил Армении станет Артак Давтян, кандидатуру которого предложил премьер Никол Пашинян. Об этом пишет РИА "Новости".

При этом президент страны Армен Саркисян повторно не поддержал выбор Давтяна, однако, согласно закону, генерал-лейтенант назначен на должность автоматически. Давтян сменит генерал-полковника Оника Гаспаряна.

"Президент республики не подпишет проект указа, не будет обращаться в Конституционный суд", — сообщила пресс-служба главы государства.

Авторы