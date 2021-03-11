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Давтян возглавит Генштаб Армении без одобрения президента

Глава государства не собирается оспаривать это решение.

11 марта 2021, 17:58
<p>Артак Давтян. Фото © <a href="https://mil.am/ru/persons/99" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны Республики Армения</a></p>

Артак Давтян. Фото © Министерство обороны Республики Армения

Новым начальником Генштаба Вооружённых сил Армении станет Артак Давтян, кандидатуру которого предложил премьер Никол Пашинян. Об этом пишет РИА "Новости".

При этом президент страны Армен Саркисян повторно не поддержал выбор Давтяна, однако, согласно закону, генерал-лейтенант назначен на должность автоматически. Давтян сменит генерал-полковника Оника Гаспаряна.

"Президент республики не подпишет проект указа, не будет обращаться в Конституционный суд", — сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Армении отказался назначать нового главу Генштаба, кандидатуру которого предложил Пашинян

Президент Армении отказался назначать нового главу Генштаба, кандидатуру которого предложил Пашинян

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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