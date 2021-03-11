В России за неделю подорожали сахар и картофель

В России цены на картофель и сахар-песок с 2 по 9 марта выросли на 2,6% и 0,4% после стабилизации на прошлой неделе. Это следует из материалов Росстата.

Согласно данным статистического ведомства, стоимость охлаждённого и мороженого куриного мяса повысилась на 1,7% (+1,8 на предыдущей неделе). Куриные яйца же по стране подорожали в среднем на 0,9% (+1% неделей ранее). В то же время цены на сахар увеличились на 0,4%. В 44 регионах России — на 0,1–1%, в 12 — на 1,1–2%, в 14 они не изменились. При этом в 15 регионах сахар-песок стал дешевле на 0,1–3,2%.

Подсолнечное масло с 2 по 9 марта в среднем подорожало на 0,1%. Так, его стоимость увеличилась в 37 регионах на 0,1–0,9%, в трёх — на 1–3,1%, в 31 осталась прежней. Кроме того, по данным Росстата, в 14 регионах цена продукта снизилась на 0,1–1,7%.

Пшеничная мука стоила столько же, сколько и на предыдущей неделе, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 0,2%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,2%, а цены на вермишель сохранились на прежнем уровне.

В материалах ведомства указано, что стоимость хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов стала больше на 0,1%, рис подорожал на 0,1%, гречневая крупа — на 0,3%. Также сообщается о снижении на 1,1% цен на помидоры и на 5,3% — на огурцы.

Кроме того, цены на водку в России с 2 по 9 марта не изменились, началось снижение цен на помидоры, которые подешевели на 1,1%, продолжили падать и цены на огурцы. Картофель за указанный период подорожал на 2,6%, свежая белокочанная капуста — на 1,2%, репчатый лук — на 1,2%, морковь — на 2,6%, яблоки — на 0,3%.

Помимо этого, согласно статистике, на 1% выросла стоимость свинины, на 0,4% — говядины и мороженой рыбы, на 0,3% — баранины и гречки. Одновременно стали дешевле карамель (-0,2%) и шоколадные конфеты (-0,1%).

Отметим, что в конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, ретейлеры и производители договорились о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые будут действовать первый квартал 2021 года. При этом 1 марта в Минпромторге сообщили, что продлевать соглашение не планируется.

Ранее Лайф собрал потребительские корзины в "Пятёрочке", "Перекрёстке" и "Ашане" из продуктов, которые продаются под собственными торговыми марками ретейлеров, и выяснил, как изменилась стоимость продуктов. Цены большинства товаров по сравнению с февралём стали выше.

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