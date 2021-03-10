Фейк накажут по закону: за ложные сообщения о ценах на продукты может быть введена уголовная ответственность

О необходимости вводить ответственность за фейки о ценах, которые провоцируют панику среди потребителей, в июле 2020 года говорил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. Идея наказывать за ложную информацию появилась после ажиотажа вокруг гречки в начале пандемии.

В марте 2021 года депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный представил законопроект, согласно которому физические и юридические лица за распространение ложной информации о ценах на базовые продукты могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 800 тысяч рублей либо наказаны лишением свободы сроком до трёх лет.

По мнению Выборного, фейки размещают спекулянты, которые умышленно создают ажиотаж, а затем повышают цены ради собственной выгоды. Кроме того, иностранные торговые сети, которые работают в России, нередко стремятся подогнать наши цены под мировую конъюнктуру.

В ближайшее время депутат планирует внести законопроект в парламент. Он также обращает внимание на то, что наказывать собираются авторов фейковых сообщений, а не тех, кто их репостит.

В ФАС инициативу Выборного поддерживают. А вот бизнес пока не торопится с положительными реакциями. Президент "Опоры России" Александр Калинин считает, что наказывать за слухи — это слишком, поскольку сейчас предпринимателям и так приходится непросто — штрафы выросли, контроль усилен. Привлекать к ответственности за слова — чересчур.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов отметил, что для покупателей нововведение будет крайне положительным.

— Практика введения потребителей в заблуждение очень распространена. Это касается не только каких-то предметов роскоши, гаджетов или дополнительных продуктов, но и базовых товаров. Реклама и сообщения в СМИ говорят об одних ценах, а на деле они другие. Когда искусственно создаётся повышенный спрос, потребитель оказывается в ловушке, такого быть не должно, — говорит Павлов.

По мнению эксперта, бизнес должен работать добросовестно. Если компания работает честно, то на ней введение нового закона никак не скажется, а тех, кто пытается схитрить, необходимо наказывать по всей строгости.

Ранее Лайф рассказывал, что предприниматели пообещали не поднимать цены на курятину и яйца в ближайшие два месяца.

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