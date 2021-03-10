Фейк накажут по закону: за ложные сообщения о ценах на продукты может быть введена уголовная ответственность
Тех, кто провоцирует ажиотаж и сообщает ложную информацию о росте цен на продукты, могут привлечь к ответственности. Лайф выяснил, как это скажется на потребителях и бизнесе.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев
О необходимости вводить ответственность за фейки о ценах, которые провоцируют панику среди потребителей, в июле 2020 года говорил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. Идея наказывать за ложную информацию появилась после ажиотажа вокруг гречки в начале пандемии.
В марте 2021 года депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный представил законопроект, согласно которому физические и юридические лица за распространение ложной информации о ценах на базовые продукты могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 800 тысяч рублей либо наказаны лишением свободы сроком до трёх лет.
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По мнению Выборного, фейки размещают спекулянты, которые умышленно создают ажиотаж, а затем повышают цены ради собственной выгоды. Кроме того, иностранные торговые сети, которые работают в России, нередко стремятся подогнать наши цены под мировую конъюнктуру.
В ближайшее время депутат планирует внести законопроект в парламент. Он также обращает внимание на то, что наказывать собираются авторов фейковых сообщений, а не тех, кто их репостит.
В ФАС инициативу Выборного поддерживают. А вот бизнес пока не торопится с положительными реакциями. Президент "Опоры России" Александр Калинин считает, что наказывать за слухи — это слишком, поскольку сейчас предпринимателям и так приходится непросто — штрафы выросли, контроль усилен. Привлекать к ответственности за слова — чересчур.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов отметил, что для покупателей нововведение будет крайне положительным.
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— Практика введения потребителей в заблуждение очень распространена. Это касается не только каких-то предметов роскоши, гаджетов или дополнительных продуктов, но и базовых товаров. Реклама и сообщения в СМИ говорят об одних ценах, а на деле они другие. Когда искусственно создаётся повышенный спрос, потребитель оказывается в ловушке, такого быть не должно, — говорит Павлов.
По мнению эксперта, бизнес должен работать добросовестно. Если компания работает честно, то на ней введение нового закона никак не скажется, а тех, кто пытается схитрить, необходимо наказывать по всей строгости.
Ранее Лайф рассказывал, что предприниматели пообещали не поднимать цены на курятину и яйца в ближайшие два месяца.
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