Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Подмосковье мать и бабушка вытолкали девочку в подъезд и избили за долгие сборы в школу — видео

О произошедшем узнали соседи и не остались равнодушными.

11 марта 2021, 17:37

В Подмосковье родственники вытолкали девочку в подъезд и избили. Видео © VK / nashe_domodedovo

В подмосковном Домодедове родственники избили школьницу начальных классов, когда она замешкалась во время сборов в учебное заведение. Об этом сообщили подписчики группы "Город Домодедово" в социальной сети "ВКонтакте".

Удары малышка получала от мамы и бабушки, которые вытолкали её в подъезд и заявили, что одеваться она будет там. Девочка плакала и пыталась объясниться со взрослыми, однако вызвала у них только большую агрессию и получила пощёчины и удары тапкой.

Лайф узнал о переживаниях подозреваемого в убийстве сына экс-полицейского после развода с женой

Лайф узнал о переживаниях подозреваемого в убийстве сына экс-полицейского после развода с женой

Произошедшее увидели соседи и не остались равнодушными. Теперь двум женщинам, вероятно, придётся отвечать за жестокие методы воспитания перед органами.

Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодаре 17-летнюю девушку избили в трамвае за случайный мат. Теперь в этой истории предстоит разобраться полицейским.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1