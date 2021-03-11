В Подмосковье мать и бабушка вытолкали девочку в подъезд и избили за долгие сборы в школу — видео

В подмосковном Домодедове родственники избили школьницу начальных классов, когда она замешкалась во время сборов в учебное заведение. Об этом сообщили подписчики группы "Город Домодедово" в социальной сети "ВКонтакте".

Удары малышка получала от мамы и бабушки, которые вытолкали её в подъезд и заявили, что одеваться она будет там. Девочка плакала и пыталась объясниться со взрослыми, однако вызвала у них только большую агрессию и получила пощёчины и удары тапкой.