В Подмосковье мать и бабушка вытолкали девочку в подъезд и избили за долгие сборы в школу — видео
О произошедшем узнали соседи и не остались равнодушными.
В Подмосковье родственники вытолкали девочку в подъезд и избили. Видео © VK / nashe_domodedovo
В подмосковном Домодедове родственники избили школьницу начальных классов, когда она замешкалась во время сборов в учебное заведение. Об этом сообщили подписчики группы "Город Домодедово" в социальной сети "ВКонтакте".
Удары малышка получала от мамы и бабушки, которые вытолкали её в подъезд и заявили, что одеваться она будет там. Девочка плакала и пыталась объясниться со взрослыми, однако вызвала у них только большую агрессию и получила пощёчины и удары тапкой.
Произошедшее увидели соседи и не остались равнодушными. Теперь двум женщинам, вероятно, придётся отвечать за жестокие методы воспитания перед органами.
Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодаре 17-летнюю девушку избили в трамвае за случайный мат. Теперь в этой истории предстоит разобраться полицейским.
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