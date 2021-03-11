Решетников заявил о несоответствии фактического курса рубля фундаментальному уровню
В стоимость нацвалюты заложено множество психологических факторов и страхов.
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Нынешний фактический курс рубля не соответствует фундаментальному уровню, поскольку в него уже заложены всевозможные психологические факторы и страхи. Об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Мне кажется, что в текущий уровень курса все возможные страхи уже заложены. Фундаментальный уровень курса всё-таки несколько иной. Сопоставляя нынешнюю цену нефти и нынешний курс, можно увидеть, что это неравновесная ситуация. Надо исходить из того, что здесь в основном психологические факторы, опасения и риски", — сказал Решетников, комментируя вопрос о влиянии на курс рубля вероятных санкций Запада.
Ранее Лайф рассказал, какой рубеж перешагнёт курс валют в апреле и какие события будут определять их стоимость.
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