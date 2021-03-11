СМИ рассказали о позоре главы МВД Швеции на встрече с Колокольцевым

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг провёл встречу с российским коллегой Владимиром Колокольцевым, однако выглядел на ней непрофессионально. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

Встреча прошла в феврале 2020 года во время конференции по безопасности дорожного движения в Стокгольме и состоялась по инициативе российской стороны, однако, как заверил пресс-секретарь Дамберга Пер Стрэнгберг, шведский министр был хорошо к ней подготовлен.

Российская сторона после встречи опубликовала пресс-релиз об успешных переговорах, а вот шведы промолчали. Газета запросила документы об этой встрече, которые были рассмотрены на предмет секретности и частично предоставлены изданию.

В них указывается, что Дамберг высказал претензии Колокольцеву за действия в Крыму, однако в ответ российский министр отметил, что "современный мир хрупок", и указал, что нельзя "зацикливаться на Полтавской битве". Вместо этого он предложил двигаться дальше и проводить больше разговоров между Москвой и Стокгольмом.

Источник с опытом международной полицейской работы назвал Колокольцева профессионалом и отметил, что тот отчитал Дамберга, потребовав прекратить критику и сменить тему разговора. Он заметил также, что шведский министр говорил "обо всём подряд".

"Выглядит довольно непрофессионально со стороны шведов", — заметил собеседник газеты, уточнив, что не понимает того, что состоявшаяся беседа дала шведскому правительству.

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