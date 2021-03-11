В Эстонии пообещали помочь Украине "вернуть" Крым

Председатель Комитета по международным делам Парламента Эстонии Марко Михельсон в посте в "Фейсбуке" пообещал, что республика поможет властям на Украине "вернуть" Крым.

При этом политик в своём заявлении заметил, что официальный Таллин никогда не признает полуостров частью России.

"Эстония <…> будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма", — отметил Михельсон.

По его мнению, для "возвращения" Крыма необходимо последовательное международное сотрудничество и "неустанное" продвижение своих интересов со стороны самой Незалежной.

Ранее экс-председатель Верховной рады Александр Турчинов рассказал свою версию причины потери Украиной Крыма.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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