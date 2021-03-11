В Эстонии пообещали помочь Украине "вернуть" Крым
В Таллине заявили, что никогда не признают полуостров частью РФ.
Фото © Pixabay
Председатель Комитета по международным делам Парламента Эстонии Марко Михельсон в посте в "Фейсбуке" пообещал, что республика поможет властям на Украине "вернуть" Крым.
При этом политик в своём заявлении заметил, что официальный Таллин никогда не признает полуостров частью России.
"Эстония <…> будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма", — отметил Михельсон.
По его мнению, для "возвращения" Крыма необходимо последовательное международное сотрудничество и "неустанное" продвижение своих интересов со стороны самой Незалежной.
Ранее экс-председатель Верховной рады Александр Турчинов рассказал свою версию причины потери Украиной Крыма.
Украинский тиктокер смонтировал видео, от лица пилота предложив россиянам "выпрыгнуть над Крымом" прямо на лету
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
Выбор редакции
Глава британского МИД решил обсудить в Эстонии и Норвегии "угрозу России"
Украинскую группу Go-A обвинили в эксплуатации птицы из Красной книги в клипе для Евровидения
СМИ рассказали о позоре главы МВД Швеции на встрече с Колокольцевым
В ООН предупредили об угрозе голода для миллионов людей
7 причин, по которым вы должны удалить WhatsApp и помочь сделать это своим друзьям
Комментариев: 0