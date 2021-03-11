Цифровую картину художника Beeple продали на аукционе за $69,3 млн

Полностью электронную картину американского художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, продали на лондонском аукционе Christie’s за рекордные 69,3 миллиона долларов, при этом за последние 20 минут до закрытия торгов цена лота выросла более чем в два с половиной раза. Об этом говорится в сообщении аукционного дома.

Событие позволило Beeple войти в тройку самых дорогих из ныне живущих художников мира после Джеффа Кунса (скульптура "Кролик", продана за 91,1 миллиона долларов в 2019-м) и Дэвида Хокни, продавшего картину "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" за 90,3 миллиона долларов в 2018-м.

Коллаж "Первые 5000 дней", выполненный Beeple, стал первой в мире работой, проданной в виде невзаимозаменяемых (NFT) токенов — уникальных цифровых токенов, не поддающихся обмену или замене. Он начал работать над ней в 2007 году, ежедневно на протяжении более чем 13 лет добавляя в произведение по одной небольшой детали.

"Это сумасшествие. Думаю, что мы являемся свидетелями написания новой главы в истории живописи", — приводит агентство Reuters слова художника после торгов.

Ранее Лайф сообщал, что основатель "Твиттера" выставил на аукцион свой первый твит, а цена на него выросла до одного миллиона долларов.

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