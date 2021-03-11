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Арестованы двое фигурантов дела об ограблении студентов из-за покерного долга

На поимку преступников потребовалось меньше месяца.

11 марта 2021, 19:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве Хорошевский суд постановил отправить под арест двух фигурантов дела об ограблении четырёх студентов. Виталий Извеков и Евгений Ачкасов будут находиться под стражей по меньшей мере до 25 апреля.

Напомним, преступление было совершено в конце февраля. В кальянную, где отдыхали молодые люди, ворвались неизвестные в масках, положили всех на пол и забрали всё, что было при парнях. Среди украденного было полтора миллиона рублей, а также несколько пар дорогих часов.

Накануне причастных к преступлению задержали. Ими оказались 31-летний Антон Жирнов, 30-летний Виталий Извеков и 35-летний Евгений Ачкасов. По информации Лайфа, они сдали правоохранителям заказчика — им оказался их знакомый по имени Стас. Молодой человек предложил им подзаработать, а заодно помочь его другу. Со слов задержанных, сын обанкротившегося ресторатора проигрался в покер и, чтобы поправить своё пошатнувшееся материальное положение, выступил соорганизатором ограбления собственных друзей.

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Напомним, что в 2019 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-владельца ресторанов "Сбарро" и "Ёлки-палки" Мераба Елашвили. Помимо указанных заведений он вместе со своим братом управлял заведениями "Восточный базар", Viaggio и "Маленькая Япония", а также YamKee и "Кафесто". В 2017 году братья Елашвили закрыли свои рестораны, оставив долги в четыре с половиной миллиарда рублей перед ВТБ и "Юникредит банком".

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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