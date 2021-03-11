Кардашьян приняла град за снег и рассмешила подписчиков. Видео © .instagram/kimkardashian

Телезвезда, блогерша и предприниматель Ким Кардашьян вновь стала объектом шуток. На этот раз она назвала град снегом. Соответствующая публикация появилась в интаграме девушки.

Звезда сняла на видео двор своего дома, желая показать подписчикам снег. Такие осадки — редкость для жаркой Калифорнии.

"Это просто невероятно, моё баскетбольное поле покрылось снегом и стало белым", — говорила Ким в ролике.

В свою очередь поклонники звезды обратили внимание девушки на тот факт, что в Калабасасе прошёл не снег, а град.

Над ней стали подшучивать. Телезвезда не оставила подобную реакцию без внимания и опубликовала с десяток комментариев в сториз, уточнив, что осознала свою ошибку.

"Я не метеоролог, у меня есть 30 работ, но я никогда не говорила, что я метеоролог. Если в Калабасасе идёт град в марте — я называю его снегом", — пояснила звезда.

Ким Кардашьян на данный момент переживает развод с отцом её четырёх детей — рэпером Канье Уэстом. Супруги почти семь лет прожили в браке, до которого два года встречались.

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