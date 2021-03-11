Крымчанин с редкой болезнью мечтает стать известным стримером, чтобы помогать нуждающимся

Крымчанин с редким заболеванием мечтает стать известным стримером, чтобы зарабатывать и помогать нуждающимся. Видео © LIFE

В Крыму молодой человек, имеющий редкое заболевание, хочет стать популярным стримером, чтобы зарабатывать деньги и помогать нуждающимся.

Артёму Удовиченко из города Щёлкина 24 года. Из-за особенностей внешности ему сложно найти работу в небольшом населённом пункте. С самого детства парень серьёзно болеет. Когда ему было полтора года, врачи поставили диагноз: обширная венозная мальформация правой половины лица. За это время Артём перенёс много операций, лечение продолжается до сих пор.

"У меня редкое заболевание, которое проявляется в накоплении сосудов, которые наполнены кровью. Перенёс больше 20 операций до 14 лет, потом мы взяли перерыв на четыре года. До 18 лет. Думали поехать в Германию, но случилось так, что мы нашли ещё одного хирурга в Москве и записались к нему на консультацию. Лечиться мне осталось ещё лет пять-шесть", — рассказал Лайфу молодой человек.

Артём говорит, что с его болезнью можно жить. Его мама рассказала, что сын рос счастливым и позитивным ребёнком. При этом в школе мальчик сталкивался с насмешками в свой адрес, но это не помешало ему отучиться и поступить в колледж. Он также занимается в автошколе. С самого детства Артём любит компьютерные игры, а в последнее время пытается вести стримы. Пока подписчиков немного, но молодой человек надеется, что его хобби в будущем будет приносить доход — и тогда он сможет заниматься благотворительностью, помогать людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

"Если сбудется моя мечта стать популярным стримером, то я буду проводить благотворительные стримы, чтобы помочь людям. Потому что есть люди, которые больше нуждаются, чем я", — сказал Артём.

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