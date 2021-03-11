Производитель популярных в России сигарет решил выйти на рынок марихуаны

Компания British American Tobacco (BAT) заключила соглашение с канадским лицензированным производителем товаров из марихуаны Organigram. Согласно сообщению табачного производителя, BAT получит 19,9% компании примерно за 126 млн фунтов стерлингов (почти 12,9 млрд рублей).

"Мы считаем, что это сотрудничество имеет значительный потенциал для расширения нашей деятельности, что позволяет нам сочетать наш опыт мирового класса, позволяя учёным из BAT и Organigram работать в тесном сотрудничестве и обмениваться информацией в режиме реального времени", — говорит директор по научным исследованиям BAT Дэвид О'Рейли.

В свою очередь главный исполнительный директор Organigram Грег Энгель подчёркивает, что заключённое соглашение с табачным производителем позволит компании выйти на мировой уровень и внедрять свои продукты в массы.

BAT и Organigram создадут совместный центр передовых технологий для разработки новых продуктов из каннабиса. Компании взаимно поделятся интеллектуальной собственностью и смогут независимо друг от друга выпускать любой созданный совместно продукт под своими брендами.

Стоит отметить, что портфель компании British American Tobacco включает такие популярные бренды сигарет, как Kent, Lucky Strike и другие.

Ранее в Вирджинии одобрили легализацию марихуаны для рекреационного использования. Теперь в США подобное разрешение действует в 16 штатах и округе Колумбия.

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