Под Белгородом 99-летняя "железная бабушка" проехалась на танке
Ветеран решила дать пример подрастающему поколению.
Фото © Администрация Валуйского городского округа
В Белгородской области ветеран Великой Отечественной войны, старшина медслужбы Мария Денисовна Колтакова, которая вынесла с поля боя более 300 раненых, посетила воинскую часть в Валуйках. В местной администрации сообщили, что "железная бабушка" проехалась на танке.
"Я делаю это для молодого поколения, чтобы могли брать с меня пример, как нужно жить и к чему стремиться", — отметила ветеран Великой Отечественной войны, садясь в танк Т-72.
Фото © Администрация Валуйского городского округа
Марии Денисовне показали современные условия несения воинской службы. Она в том числе посетила солдатскую столовую.
"Эта удивительная женщина — живой пример патриотизма, целеустремлённости, силы воли для подрастающего поколения молодёжи, которая легко и успешно покоряет поставленные перед собой цели", — сказал глава Администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов.
Фото © Администрация Валуйского городского округа
Мария Колтакова известна как "железная бабушка" благодаря тому, что стала 12-кратной рекордсменкой Книги рекордов России. Она также является самым великовозрастным парашютистом и дайвером в России.
Во время войны она была старшиной медицинской службы, участвовала в Курской битве. Мария Денисовна вынесла с поля боя 300 раненых. Она награждена орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны I степени.
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