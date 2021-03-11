Прилучный рассказал, как похудел на 12 килограммов

Российский актёр Павел Прилучный ради роли советского лётчика Михаила Девятаева похудел на 12 килограммов. Об экстремальной диете он рассказал в интервью "Российской газете".

"Для этой роли я похудел на двенадцать кило: сидел на рисе и воде. Во время съёмок у меня от напряжения порой немели губы. Я снимался в робе, меня под ней обматывали целлофаном: в Питере и Кронштадте, где проходили съёмки, было дико холодно", — поделился актёр.

Прилучному пришлось изучать, как управляли раньше самолётами. По его словам, в кинокартине Бекмамбетова "Девятаев" использовалась настоящая военная техника, которую предоставила студия "Военфильм". Съёмки шли 50 дней.

"Я учился летать на самолёте. Бекмамбетов сказал: "Тебе надо всё попробовать самому". После этого инструктор протянул мне ключи от зажигания и сказал: "Держи ключи от неба!", — отметил Прилучный.

Что касается личной жизни, то актёр признался, что боится одиночества. Сейчас после недавнего разрыва с Агатой Муцениеце он живёт с мамой.

Виновницей разрыва Агаты Муцениеце и Павла Прилучного многие поклонники считают звезду "Папиных дочек" Мирославу Карпович, с которой у актёра завязался роман. Ранее появились слухи о том, что "мажор" хочет вернуться в семью. "Отец собирается обратно — да, я слышала это и посмеялась от души. Чушь собачья!" — прокомментировала эту информацию Агата.

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